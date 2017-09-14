Эпидемиологи проводят мероприятия по предотвращению отравлений на иудейском празднике в Умани

С целью обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в Умани территориальным органом Госпродпотребслужбы в Черкасской области приняты необходимые меры.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Умань ожидается прибытие свыше 30 тысяч паломников.

В ведомстве отметили, что разработан комплексный план по санитарной охране территории, планы противоэпидемической готовности, планы обеспечения санэпидблагополучия во время Рош-ха-Шана и алгоритмы действий на случаи чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть во время празднования.

Также в адрес городского головы, соответствующих служб и ведомств, задействованных в обслуживании праздника, представителей Международного благотворительного фонда им. Рабе Нахмана направлены предложения по санитарно-противоэпидемическому обеспечению мероприятий, недопущение осложнений санитарно-эпидемической ситуации, соответствующие информации по вопросам эпидситуации в странах, из которых прибудут участники праздника.

Проведены комиссионные проверки объектов водоснабжения, общественного питания, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактических учреждений, задействованных в обслуживании участников празднования Рош-ха-Шана.

По результатам проверок соответствующие предложения по устранению установленных нарушений законодательства направлено в адрес руководителей и владельцев проверенных учреждений и учреждений, обеспечен контроль за их выполнением.

На сегодня проводится санитарно-просветительская и разъяснительная работа среди населения и субъектов хозяйствования по вопросам профилактики острых кишечных инфекций, пищевых отравлений и тому подобное.