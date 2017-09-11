Президент Украины Петр Порошенко призывает народных депутатов не затягивать с принятием медицинской реформы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время совещания по развитию сельской медицины сегодня в Киеве.

По его словам, значительная часть украинского народа просто лишена права на получение качественных медицинских услуг из-за того, что законсервирована абсолютно неэффективная советская система здравоохранения.

«Правительством была разработана медицинская реформа. Несмотря на то, что она имеет определенные недостатки, существует процедура обсуждения для того, чтобы эти недостатки устранить. Моим решением вопрос медицинской реформы был вынесен на заседание Нацсовета реформ», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, в законопроект по медицинской реформе были внесены существенные доработки.

«Нацсовет реформ одобрил проект, и хотел бы обратиться с просьбой к нашим народным депутатам, причем не обязательно из коалиции, чтобы они приложили максимум усилий и не затягивали принятие медицинской реформы», - подчеркнул глава государства

«Не нравится что-то - критикуете, пожалуйста, будем делать максимум, чтобы все учли. Но заморозить статус-кво - это худшее из всех возможных решений», - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный №6327). Этот законопроект является одним из нескольких необходимых для проведения медицинской реформы.