В Украине за сутки коронавирусом заболели почти полтысячи человек
В Украине зафиксировано 6592 случаи коронавирусной болезни COVID-19.
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По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 349 случаев;
Волынская область — 176 случаев;
Днепропетровская область — 150 случаев;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 287 случаев;
Закарпатская область — 218 случаев;
Запорожская область — 141 случай;
Ивано-Франковская область — 589 случаев;
Кировоградская область — 251 случай;
м. Киев — 989 случаев;
Киевская область — 390 случаев;
Львовская область — 274 случая;
Луганская область — 26 случаев;
Николаевская область — 82 случая;
Одесская область — 148 случаев;
Полтавская область — 116 случаев;
Ровенская область — 353 случая;
Сумская область — 86 случаев;
Тернопольская область — 471 случай;
Харьковская область — 82 случая;
Херсонская область — 72 случая;
Хмельницкая область — 54 случая;
Черновицкая область — 1053 случая;
Черкасская область — 206 случаев;
Черниговская область — 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 года в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19.
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