На Днепропетровщине коронавирусом заразились уже 150 человек
За сутки в Днепропетровской области подтвердили коронавирус у 28 человек. Всего в области зафиксировано 150 случаев болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА со ссылкой на главу Александра Бондаренко.
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По его словам, положительный результат, в частности, получили 19 днепрян, 5 жителей Кривого Рога, 3 – Никополя и один человек из Широковского района.
Всего на коронавирус проверили свыше 3,2 тысячи жителей Днепропетровской области. 150 человек получили положительный результат. 9 человек уже выздоровели.
Как сообщал УНИАН, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 177 415 человек. Вылечились от коронавируса 681 477 человек.
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