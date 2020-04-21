В Ивано-Франковской области коронавирусом заразились шесть священников – ОГА

Еще один священник ожидает результатов теста на COVID-19.

И.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив заявляет, что на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у шести священников в регионе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Мы контролируем ситуацию и по священникам. На сегодняшний день у 11 священников есть подозрение на COVID-19, из этих 11-ти 6 положительных случаев, четыре - отрицательные, и один еще в состоянии ожидания», - заявил он.

По словам Федорива, из шести подтвержденных случаев по два - в Калушском районе и в Ивано-Франковске и по одному - в Коломыйском и Богородчанском районах области.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреле зафиксировано 6 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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