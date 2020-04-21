В Полтавской области треть инфицированных коронавирусом составляют медики

На сегодняшний день в Полтавской области зафиксирован 101 случай заболевания коронавирусом.

В Полтавской области на сегодняшний день треть от общего количества инфицированных коронавирусом составляют медики.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, на сегодняшний день, в Полтавской области зафиксирован 101 случай заболевания коронавирусом, треть инфицированных составляют медики - 34 человека.

Он также сообщил, что с сегодняшнего дня во всех больницах Полтавской области немедленно ужесточат карантинные меры.

«В числе мероприятий - не допускать посторонних, контролировать жестче состояние медиков, усилим дезинфекцию учреждений... Людям еще раз напоминаю без необходимости не надо идти в учреждения, а следует вызвать семейных врачей. Эта ситуация, которая у нас сложилась - это где-то не придерживались карантинных норм», - считает Синегубов.

Директор департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак также заявил, что 26 медиков заболели в Кременчугской райбольнице.

«Там меньше заболело внутри людей - пациентов, чем персонала, который должен быть защищен. Мне не понятны эти вещи. Это внутреннее больничное инфицирование! Надо уменьшить количество людей в стационарах, закройте все физкабинеты, уменьшите количество людей на работе! Хотите, так организуйте дистанционную помощь больным по компьютеру. Ну, не могу слова подобрать по поводу того, что там... Такое впечатление, что рядовые граждане более сознательны, чем медики в этом контексте...», - заявил Лысак.