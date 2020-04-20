В Кабмине спрогнозировали, когда ожидать пик заболеваемости COVID-19 в Украине
18:59, 20 апреля 2020Страна
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После прохождения пика в стране начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет Министров ожидает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине будет в начале мая.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 20 апреля (онлайн)Об этом президенту Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Офис главы государства.
Отмечается, что после прохождения пика в стране начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.
Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в Украине заболели COVID-19 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 – умерли.
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