В Кабмине спрогнозировали, когда ожидать пик заболеваемости COVID-19 в Украине

После прохождения пика в стране начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Кабинет Министров ожидает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине будет в начале мая.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 20 апреля (онлайн)Об этом президенту Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Офис главы государства.

Отмечается, что после прохождения пика в стране начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в Украине заболели COVID-19 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 – умерли.