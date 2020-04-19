В Минздраве спрогнозировали продление карантина и назвали главную причину (видео)

Медики ожидают всплеск количества заражений через пять-десять дней.

Через пять-десять дней в Украине может произойти всплеск роста количества случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху. Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает ТСН.

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"К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим. Поэтому сегодня вся наша сеть, которая есть в Украине, а это фактически зарезервированных 35 тысяч коек госпитальной базы, сегодня не переполнена. Мы можем говорить о том, что мы имеем резерв и коек в стационарах, и резерв в отделениях интенсивной терапии, поскольку не более 8% апаратов искусственной вентиляции легких сегодня задействованы. И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное - спасти жизни тысяч наших граждан", - сказала Ирина Микичак.

Отметим, что нынешний карантин действует до 24 апреля, но власти уже заявили, что он будет продлен.

На Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. Такую цифру назвали в пресс-службе МВД со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

По состоянию на 09:30 19 апреля в Украине зафиксировали 5440 случаев инфицирования новым коронавирусом. Из них 141 - летальный случай, 347 - выздоровели, остальные