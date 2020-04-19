В ВСУ за сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В Вооруженных силах Украины уже зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19, за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая инфицирования.

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Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ по эпидемиологической обстановке в армии.

«На 07.00 19 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 300 представителей ВСУ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19. Больные находятся в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавірусної болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

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