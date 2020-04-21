Топ-6 таблеток против глистов

Топ самых известных и зарекомендовавших себя препаратов от глистов.

Глисты. Практически каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с этой проблемой.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 10 млн человек становятся жертвами гельминтной инвазии. При этом, болезнь может протекать в скрытой форме без симптомов на протяжении многих лет, подтачивая силы организма изнутри.

Выбирая медикаментозный путь избавления от паразитов, не избежать приема противогельминтных средств. Многие выпускаемые сейчас противоглистные препараты широкого спектра действия способны быстро вывести паразитов без опасения о рецидиве.

Виды гельминтов

Для определения классификации лекарств от глистов нужно сначала ввести понятие о видах гельминтов. Классифицируются паразиты по месту обитания в теле человека как кишечные и внекишечные: круглые черви – нематоды; плоские – трематоды; ленточные – цестоды.

Важно четко определить вид червей, поскольку препараты, помогающие от одного вида червей, не действуют на другого.

Виды лекарств от глистов

Лекарственные средства от паразитов в организме человека подразделяются на: препараты узкого спектра действия – противоцестодозные, противотрематодозные, противонематодозные, и широкого спектра действия – для выведения любых глистов.

Лечение от глистов проводится чаще дома. Чтобы вылечить гельминтоз самостоятельно, нужно следовать инструкциям, строго соблюдая предложенную врачом дозу препаратов. Нельзя и уменьшать количество препарата от глистов, ведь тогда паразиты просто изменят свое место обитания в организме.

Стоит сразу заметить, что прием противогельминтных препаратов является лишь одним из этапов курса лечения. Таблетки принимаются, в среднем, в течение трех-пяти дней.

Таблетки от глистов

Пирантел

Самое распространенное средство - "Пирантел". Эти таблетки хорошо зарекомендовали себя в борьбе с глистами. Это лекарство показано при энтеробиозе, аскаридозе и анкилостомозе.

Основной механизм их действия – паралич мышц и нервных окончаний у паразитов. Лекарство действует достаточно быстро: максимальный срок приема составляет три дня.

Кстати, существует и детская форма "Пирантела" в виде суспензии.

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Гельминтокс

Применятеся для выводения аскарид и остриц. Незаменимое лекарство против глистов при анкилостомидозе, когда мелкие черви своей ротовой капсулой прикрепляются к слизистой верхнего сегмента тонкого кишечника человека. Перед приемом лекарства не требуется принимать слабительное.

У этого лекарства также есть жидкая форма для детей.

Декарис

Препарат "Декарис" действует практически так же, как и "Пирантел". Вещества, входящие в его состав, парализуют двигательную активность гельминтов. Дополнительно "Декарис" способствует выработке антител в крови. Препарат достаточно эффективен и обычно назначается доктором однократно.

Албендазол

"Албендазол" средство от глистов общего действия, назначается при смешанных гельминтозах, аскаридозе, описторхозе, энтеробиозе, нейроцистицеркозе, лямблиозе, стронгилоидозе, личиночной форме цестод. Доза и схема приема зависит от вида глистной инвазии.

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Мебендазол

"Мебендазол" – препарат с широким спектром действия. Активно борется с различными типами паразитов. Лекарство имеет противопоказания, поэтому самостоятельный прием таблеток без консультации со специалистом чреват вредными последствиями для организма. "Мебендазол" нельзя применять беременным женщинам, детям и лицам с хроническими патологиями.

Пиперазин

Лечебное воздействие "Пиперазина" заключается в параличе мускулатуры круглых червей, они теряют способность к движению, перестают сопротивляться перистальтической волне в кишечнике, отсоединяются от кишечной стенки и выводятся наружу. "Пиперазин" эффективен против круглых червей, например, если у человека есть аскариды или острицы.

Важно! Научно обоснованный подход к полной дегельминтизации предполагает не просто употребление таблеток от глистов для человека, а комплексное воздействие, направленное одновременно на полное выведение из тела паразитов и одновременное восстановление утраченных функций органов.

Не занимайтесь самолечением и обязательно проконсультируйтесь с врачом.