За сутки еще 61 киевлянин заболел COVID-19, среди них - 7 медиков (видео)

В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания.

За минувшие сутки еще 61 киевлянин заболел COVID-19, всего в столице зарегистрировано 705 подтвержденных случаев заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом за минувшие сутки увеличилось еще на 61 человека, из них 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

По словам Кличко, в течение суток заболели 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года и два 2-летних мальчика.

Кроме того, в Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания.

"В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. В столице от коронавируса на сегодняшний день выздоровели 30 человек", - сказал мэр.

Количество заболевших коронавирусом по районам Киева

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

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