Коронавирусом COVID-19 заболели 788 медработников - Степанов

Больше всего в Черновицкой области - 126 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что сейчас в Украине COVID-19 заболели 788 медицинских работников.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"То, что касается заболеваемости медицинских работников COVID-19, на сегодня это 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваемости в Черновицкой области - 126 медицинских работников зарегистрировано", - сказал Степанов.

По словам министра, анализируется каждый случай заболеваемости медицинского работника.

"По обеспеченности средствами индивидуальной защиты - каждый день мы увеличиваем эту обеспеченность", - отметил Степанов.

По его словам, на официальном информационном портале Кабинета министров «Коронавирус в Украине» размещены online-дашборди (аналитические панели), где публикуется вся информация относительно обеспеченности как областей, так и каждой больницы.