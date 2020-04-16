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Коронавирусом COVID-19 заболели 788 медработников - Степанов

10:59, 16 апреля 2020
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По словам министра, анализируется каждый случай заболеваемости медработника / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"То, что касается заболеваемости медицинских работников COVID-19, на сегодня это 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваемости в Черновицкой области - 126 медицинских работников зарегистрировано", - сказал Степанов.

По словам министра, анализируется каждый случай заболеваемости медицинского работника.

"По обеспеченности средствами индивидуальной защиты - каждый день мы увеличиваем эту обеспеченность", - отметил Степанов.

По его словам, на официальном информационном портале Кабинета министров «Коронавирус в Украине» размещены online-дашборди (аналитические панели), где публикуется вся информация относительно обеспеченности как областей, так и каждой больницы.

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