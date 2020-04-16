Одну из киевских больниц закрыли из-за подтвержденного коронавируса у всего персонала - СМИ
Городскую клиническую больницу №6 города Киева закрыли из-за внезапной вспышки в медучреждении коронавирусной болезни.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Обозреватель".
По данным СМИ, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов. Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока что неизвестны.
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Отметим, данное медучреждение расположено на территории так называемого Медгородка на проспекте Любомира Гузара.
Столичные власти эту информацию пока официально не комментировали.
Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировано 612 случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки заболел 61 киевлянин.
Ранее в КГГА сообщали, что предприятия будут закрывать на карантин, если в коллективе обнаружат больного COVID-19.
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