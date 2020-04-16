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Одну из киевских больниц закрыли из-за подтвержденного коронавируса у всего персонала - СМИ

00:10, 16 апреля 2020
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Нередко коронавирус в Украине подхватывают врачи / фото УНИАН

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Обозреватель".

По данным СМИ, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов. Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока что неизвестны.

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Отметим, данное медучреждение расположено на территории так называемого Медгородка на проспекте Любомира Гузара.

Столичные власти эту информацию пока официально не комментировали.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировано 612 случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки заболел 61 киевлянин.

Ранее в КГГА сообщали, что предприятия будут закрывать на карантин, если в коллективе обнаружат больного COVID-19.

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