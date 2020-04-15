В Одессе еще один медик заболел COVID-19
В Одессе еще один медик инфицирован COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
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Он отметил, что, по состоянию на 9:00, среды, 15 апреля, получена информация от лабораторного центра Минздрава в Одессе о подтвержденном случае инфицирования коронавирусом. Заболел 53-летний одессит, врач по специальности.
По словам Куцего, медик, почувствовав себя плохо, лечился амбулаторно, а затем по собственной инициативе сделал компьютерную томографию легких, которая показала пневмонию.
«После этого госпитализировался в отдельную палату, а после поступления положительных анализов на коронавирус переведен в инфекционное отделение для дальнейшей изоляции и лечения. Эпидемиологам пациент назвал четкое количество контактных лиц для их изоляции», - сообщил глава ОГА, добавив, что благодарен медику за ответственность перед другими людьми.
В общей сложности, по состоянию на утро 15 апреля, в Одесском регионе зарегистрировано 70 инфицированных COVID-19.
По данным пресс-службы обладминистрации, с подозрением на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки в медучреждения обратились 8 человек, госпитализированы 3 пациента с подозрением на COVID.
Также 14 человек госпитализировано с пневмонией, которые ожидают результаты ПЦР-тестирования.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 апреля, в Одесском регионе COVID-19 было инфицировано 69 человек, из которых 5 медиков – четверо в городе Подольске и один в Одессе.
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