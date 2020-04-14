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Смерть от коронавируса: в Минздраве рассказали, от каких осложнений чаще всего умирают украинцы (инфографика)

23:33, 14 апреля 2020
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REUTERS

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на странице в Facebook.

"В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение", - говорится в сообщении.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • сердечно-сосудистые – 74%
  • сочетаемые заболевания – 29%
  • сахарный диабет – 22%
  • заболевания легких – 9%
  • новообразования – 8%
  • заболевания почек – 7%

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В ЦОЗ добавляют, что в настоящее время показатель летальности составляет 2,9%.

"Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших лиц 7 медицинских работников. Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР", - рассказали в ведомстве.

Коронавирус унес жизни 98 украинцев / фото: Центр общественного здоровья

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