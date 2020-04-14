Смерть от коронавируса: в Минздраве рассказали, от каких осложнений чаще всего умирают украинцы (инфографика)
В Министерстве здравоохранения рассказали, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на странице в Facebook.
"В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение", - говорится в сообщении.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
- сердечно-сосудистые – 74%
- сочетаемые заболевания – 29%
- сахарный диабет – 22%
- заболевания легких – 9%
- новообразования – 8%
- заболевания почек – 7%
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В ЦОЗ добавляют, что в настоящее время показатель летальности составляет 2,9%.
"Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших лиц 7 медицинских работников. Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР", - рассказали в ведомстве.
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