Смерть от коронавируса: в Минздраве рассказали, от каких осложнений чаще всего умирают украинцы (инфографика)

Всего от коронавируса в Украине умерли 98 человек. Показатель летальности составляет 2,9%.

В Министерстве здравоохранения рассказали, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на странице в Facebook.

"В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение", - говорится в сообщении.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

сердечно-сосудистые – 74%

сочетаемые заболевания – 29%

сахарный диабет – 22%

заболевания легких – 9%

новообразования – 8%

заболевания почек – 7%

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В ЦОЗ добавляют, что в настоящее время показатель летальности составляет 2,9%.

"Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших лиц 7 медицинских работников. Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР", - рассказали в ведомстве.

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