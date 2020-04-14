В Киево-Печерской лавре уже почти 100 больных COVID-19 – президент

По словам президента, вся эта ситуация демонстрирует, что коронавирусу не важны ваши национальность, пол или вероисповедание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киево-Печерской лавре подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 у почти 100 человек.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

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«О ситуации в Киево-Печерской лавре: сейчас на территории монастыря подтверждены почти 100 заболевших коронавирусом и, к сожалению, есть два летальных случая. Всем заболевшим желаем скорейшего выздоровления», - заявил он.

По словам Зеленского, вся эта ситуация демонстрирует, что коронавирусу не важны ваши национальность, пол или вероисповедание, и что нельзя относиться к этой болезни легкомысленно.

Поэтому президент в очередной раз призвал украинцев на Пасхальные праздники быть дома.

Как сообщал УНИАН, в Киево-Печерской лавре по состоянию на 13 апреля были выявлены более 90 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, ее закрыли на карантин.

Умерли уже три монаха, а настоятель лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19 и который находился в самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован.

Следует заметить, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать введенный из-за коронавируса карантин. Священники просили прихожан приходить в храмы и причащаться. "Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призывал представитель лавры.

В Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксированы 3 тыс. 372 случая коронавирусной болезни. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Всего 119 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.