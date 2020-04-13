В Ивано-Франковской области коронавирусом инфицировано 46 медиков
В Ивано-Франковской области у 46 медиков зафиксирована коронавирусная болезнь COVID-19.
Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федоров.
По его словам, среди больных медиков 19 - в Ивано-Франковске, и 27 - в других населенных пунктах. Из 46 больных медиков 18 - врачи.
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«Есть уже 300 случаев в Ивано-Франковской области, среди них один ребенок. Всего за время пандемии лаборатории провели 716 ПЦР-исследований биоматериалов прикарпатцев. В 300 случаях коронавирус подтвердился, а в 416 - нет», - сказал Федоров.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 апреля у 300 жителей Ивано-Франковской области зафиксирована коронавирусная болезнь COVID-19, из которых 24 умерли, 12 выздоровели.
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