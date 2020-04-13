Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин - Кличко (фоторепортаж)

Только за последние сутки в Лавре зафиксировано 63 случая инфицирования коронавирусом.

Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин, сегодня там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинге относительно распространения коронавирусной инфекции (COVID 19) в столице.

По данным мэра, за минувшие сутки COVID-19 в Киеве заболели 79 киевлян, из них 63 случая зарегистрировано в Киево-Печерской Лавре.

"В общей сложности там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня отправит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания. Также подчеркну, что Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин», - сказал Кличко.

Он обратился в правоохранительные органы проконтролировать соблюдение этого решения.

Напомним, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили верующих приходить в храмы и причащаться. "Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призывал представитель лавры.

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