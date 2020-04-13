Львов вернет компании-производителю фуфломицин "Протефлазид" - Садовый

Скандальные истории с псевдолекарством "Протефлазид" от компании "Экофарм" набирают новых оборотов. На этот раз о недобросовестности компании-производителя этого препарата заявил городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, в интернете распространяется заказная статья о том, что львовские больницы якобы по просьбе мэра получили препарат "Протефлазид" для лечения больных коронавирус.

"Сообщаю, что считаю такие действия заказчиков рекламных материалов, в которых упоминается мое имя и фамилии руководства БСМП, как глубоко недобросовестные. Обращаюсь к СМИ, которые их опубликовали, устранить эти статьи, в противном случае это станет основанием для судебных исков", - заявил Садовый на своей странице в Facebook.

Препарат "Протефлазид", предоставленный Львову как гуманитарная помощь, будет возвращен "Экофарму", сообщил также Садовый.

По его словам, руководство "Экофарма" действительно предложило предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи небольшую партию своего препарата, который, по их словам, имеет иммуностимулирующий эффект. Для этого попросили написать обращение от главного врача в их адрес с соответствующей просьбой. Но о никакой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло.

Накануне популярный блогер Елена Монова раскритиковала руководство Львова и главного врача Львовской больницы скорой медицинской помощи за то, что они заказали этот "фуфломицин". "Протефлазид" есть просто чертополох на спирту, где спирта больше, чем чертполоха.", - написала она.

Как сообщалось ранее, "Протефлазид" - типичный пример "фуфломицинов", которые не имеют научных подтверждений эффективности. Во флаконах по цене 300-600 грн людям продают обычный спирт (96%), в котором растворены две травы: щучка дернистая и вейник наземный. В 2018 году компания-производитель подала в суд иск о защите деловой репутации в ответ на публикацию, в которой "Протефлазид" был отнесен к "фуфломицинам". Суд отказал "Экофарму" в удовлетворении иска.