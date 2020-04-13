Количество больных коронавирусом в Украине перешагнуло отметку в 3 тысячи человек (видео)

За сутки было зафиксировано 325 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировано 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 325 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 194 случая;

Волынская область — 78 случаев;

Днепропетровская область — 60 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 94 случая;

Закарпатская область — 92 случая;

Запорожская область — 85 случаев;

Ивано-Франковская область — 300 случаев;

Кировоградская область — 142 случая;

г. Киев — 495 случаев;

Киевская область — 216 случаев;

Львовская область — 124 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 125 случаев;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 273 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 462 случая;

Черкасская область — 102 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.

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