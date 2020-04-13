Количество больных коронавирусом в Украине перешагнуло отметку в 3 тысячи человек (видео)
В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировано 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 325 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 194 случая;
- Волынская область — 78 случаев;
- Днепропетровская область — 60 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 94 случая;
- Закарпатская область — 92 случая;
- Запорожская область — 85 случаев;
- Ивано-Франковская область — 300 случаев;
- Кировоградская область — 142 случая;
- г. Киев — 495 случаев;
- Киевская область — 216 случаев;
- Львовская область — 124 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 5 случаев;
- Одесская область — 69 случаев;
- Полтавская область — 25 случаев;
- Ровенская область — 125 случаев;
- Сумская область — 74 случая;
- Тернопольская область — 273 случая;
- Харьковская область — 11 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 22 случая;
- Черновицкая область — 462 случая;
- Черкасская область — 102 случая;
- Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11136 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.
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