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Количество больных коронавирусом в Украине перешагнуло отметку в 3 тысячи человек (видео)

09:52, 13 апреля 2020
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В Украине продолжает расти количество больных COVID-19 / фото УНИАН

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировано 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 325 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 194 случая;
  • Волынская область — 78 случаев;
  • Днепропетровская область — 60 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 94 случая;
  • Закарпатская область — 92 случая;
  • Запорожская область — 85 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 300 случаев;
  • Кировоградская область — 142 случая;
  • г. Киев — 495 случаев;
  • Киевская область — 216 случаев;
  • Львовская область — 124 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 5 случаев;
  • Одесская область — 69 случаев;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 125 случаев;
  • Сумская область — 74 случая;
  • Тернопольская область — 273 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черновицкая область — 462 случая;
  • Черкасская область — 102 случая;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.

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