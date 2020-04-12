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В Черновцах на следующий день после госпитализации умерла женщина, у которой подозревали COVID-19

14:01, 12 апреля 2020
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В Черновицкой области умерла женщина с подозрением на коронавирус / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

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Отмечается, что 75-летнюю женщину из села Иживцы госпитализировали в больницу вчера, 11 апреля. У больной была пневмония.

Как сообщал УНИАН, Черновицкая область остается первым в Украине регионом по количеству инфицированных коронавирусной болезнью людей. Так, на утро 12 апреля в области зафиксированы 432 случая болезни. Среди них – 14 летальных случаев, а еще 21 человек выздоровел и был выписан из больниц.

Тем временем в Черновцах, несмотря на карантинные ограничения, сегодня во время празднования праздника Вербного воскресенья вблизи православных храмов образовались толпы людей.

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