В Киеве за сутки зарегистрировали 20 новых больных COVID-19, среди них – медик
За прошедшие сутки еще 20 киевлян заболели COVID-19, всего в столице зарегистрировали 416 подтвержденных случаев заболевания.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
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"Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за минувшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.
Так, среди заболевших: 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин - от 19 до 74 лет. Также среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, один медик.
В больницы госпитализировали четырех пациентов, остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.
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