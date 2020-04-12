В Киеве за сутки зарегистрировали 20 новых больных COVID-19, среди них – медик

Четырех пациентов госпитализировали, остальные лечатся дома.

За прошедшие сутки еще 20 киевлян заболели COVID-19, всего в столице зарегистрировали 416 подтвержденных случаев заболевания.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

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"Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за минувшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Так, среди заболевших: 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин - от 19 до 74 лет. Также среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, один медик.

В больницы госпитализировали четырех пациентов, остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.