На пике эпидемии коронавируса в Украине будет острая нехватка аппаратов ИВЛ – врач

По оценкам медика, в случае помощи государства, производство аппаратов ИВЛ в Украине можно наладить в течение 2-3 месяцев.

На пике эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине будет острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Потребность может составить около 60 тысяч ИВЛ, но пока в Украине есть около 4 тысяч аппаратов, треть которых имеет недостаточную мощность. Об этом рассказал Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Ростислав Валихновский, передает «Обозреватель».

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"Количество ИВЛ у нас примерно такое же, как было до пандемии – около 4 тысяч единиц. Но для пика эпидемии необходимо около 60 тысяч. Проблема в том, что в Украине машин, которые бы могли вентилировать больных по 14-20 суток, всего 1500. Остальные ИВЛ не имеют такой возможности", – пояснил медик.

По его оценкам, есть два варианта получить необходимые ИВЛ: купить их за рубежом или изготовить внутри страны. В этом контексте он отметил, что в ситуации, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, купить аппараты ИВЛ крайне сложно, поэтому Украине следует делать ставку на развертывание собственного производства.

Валихновский заявил, что киевский завод "Буревестник", на котором предлагают организовать производство ИВЛ, "имеет совсем не те мощности и далеко не в том состоянии", чтобы справиться с этим заданием.

В то же время врач сообщил о том, что компания Metronic выложила в свободном доступе чертежи новейшего ИВЛ собственного производства как гуманитарную помощь странам, которые испытывают нехватку этих аппаратов.

Врач рассказал, что "бросил клич" о том, чтобы организовать производство ИВЛ в Украине, и на него откликнулись "энтузиасты и интеллектуалы". Группа Киевского политехнического университета сказала о возможности печати деталей на 3D-принтере, ряд частных компаний заявили о готовности изготавливать простые модули.

По оценкам Валихновского, в случае помощи государства, производство ИВЛ в Украине можно наладить в течение 2-3 месяцев.