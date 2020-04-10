В Украине всех людей с пневмонией начали тестировать на коронавирус (видео)

Кроме того, будут тестировать всех контактных лиц и граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Главный санврач страны и заместитель глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что отныне всех людей с пневмонией тестируют на коронавирус.

Об этом Виктор Ляшко рассказал во время онлайн пресс-брифинга в МОЗ.

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"Сегодня мы тестируем все пневмонии, которые находятся в инфекционных больницах, а также больницах другого профиля", – рассказал Ляшко.

Кроме того, будут тестировать всех контактных лиц и граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Отметим, что некоторые регионы начали и раньше тестировать всех пациентов с диагнозом пневмония, в частности Киев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 апреля, в Украине зафиксировали 2 203 случая коронавирус. Вместо 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел.

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