Турция находится среди пятерки основных торговых партнеров Украины.

Кабинет министров сегодня, 7 мая, принял и подал в Верховную раду законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, предусматривающий отмену пошлины на значительное количество украинских товаров.

"Будут отменены пошлины на значительное количество украинских товаров, в частности на 93% наших промышленных товаров", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, Турция в пятерке основных торговых партнеров Украины, поэтому это Соглашение создает новые возможности для украинского бизнеса.

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Шмыгаль отметил, что улучшение условий работы для украинских предпринимателей - это расширение возможностей для экспорта.

Отношения Украины и Турции - последние новости

3 февраля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль и тогдашний министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией между правительствами обеих стран.

В апреле 2024 года Турция предложила России и Украине свой проект "мирного" договора, предусматривающий заморозку войны на всей линии фронта.

После чего советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сразу ответил, что завершение войны должно происходить на основе украинской "Формулы мира".

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