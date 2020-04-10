В Минздраве назвали условие, при котором Украина обойдет пик заболеваемости на коронавирус

По словам Виктора Ляшко, в стране достаточно тестов для диагностики коронавируса.

Украина может обойти пик заболеваемости на коронавирус при условии соблюдения карантинных мероприятий - обещанного 14 апреля пика не будет.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.

Он напомнил, что до введения карантина пик ожидали 14 апреля. "Сейчас эксперты и математические моделирования показывают, что 14 апреля пика у нас не будет", - говорит Ляшко и добавляет: "Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если все предложенные меры будут соблюдаться".

Минздрав сравнивает развитие и распространение заболеваемости в странах Европейского Союза, говорит главный санитарный врач. "Украина самое позднее из всех (европейских стран - Ред.) дошла до первой тысячи больных. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч", - отметил чиновник.

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По словам Ляшко, в стране достаточно тестов для диагностики коронавріус. "Мы расширили категорию тех, кто подлежит под критерии тестирования. Мы тестируем любую пневмонию, с лихорадкой, кашлем, затруднённым дыханием, есть ли у них поездки за пределы страны. Нам надо увеличить количество выявленных больных на коронавирус”, - говорит Виктор Ляшко.

Результаты жесткого карантина будут через семь-восемь дней - их проследят за динамикой. "Прирос, который сегодня есть, в районе 10-15%. Увеличение количества случаев ежесуточно - это прогнозируемый прирост", - пояснил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что согласно статистике, карантинные меры замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля.

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