Не носить в сумке и на пустой улице: медик рассказала, как правильно пользоваться маской

Снимая маску, нужно ее выбросить, а руки помыть.

Медицинскую маску нельзя носить в сумке, использовать ее на пустой улице также не рекомендуется.

Об этом сказала инфекционистка и медэксперт Екатерина Булавинова в эфире программы "Право на власть", пишет ТСН.

"Сейчас даже я ношу маску в сумочке, но это неправильно. Это против правил инфекционного контроля. Если правильно пользоваться маской, маску носит больной человек, который не хочет заразить других, и маску носят там, где есть риск заражения, например, где-то в большом скоплении людей, где на вас могут чихнуть. Но когда мы ходим по пустой улице в маске, или заходим в магазин, а потом ставим ее в карман или в сумку, мы сильно повышаем риск заразиться. Каждый раз, снимая маску, вы должны ее выбрасывать, мыть руки", - пояснила она.

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Врач также рассказала, как правильно использовать медицинские перчатки, чтобы не допустить распространения болезней.

"То же самое, когда я вижу людей в перчатках, и они не снимают их, не обрабатывают руки, а потом распространяют это везде", - сказала Булавинова.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве рассказали, что респираторы не могут обеспечить должной защиты небритым людям, а особенно тем, кто носит бороду.

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