В Черниговской области экспресс-тест трижды показал отрицательный результат больному коронавирусом мужчине

Заболевание подтвердили лабораторно.

В Черниговской области мужчине, которому вчера лабораторно подтвердили коронавирус, до этого трижды делали экспресс-тесты. Все они показали отрицательный результат.

Об этом сообщил директор Нежинской центральной районной больницы Александр Костырко, передает "Суспільне".

"Провели тестирование. Тестирование было отрицательное. Нам еще сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Также эти тесты были отрицательные", - рассказал он.

Читайте также"Расслабляться рано": Минздрав прогнозирует пик эпидемии коронавируса в Украине на 14-15 апреля

По словам врача, мужчина заболел 25 марта, в Нежин его привезли на "скорой" 3 апреля.

"Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть воспаление двустороннее. Ему назначен патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние – средней тяжести", - говорит Костырко.

Читайте также: