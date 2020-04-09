В Черниговской области экспресс-тест трижды показал отрицательный результат больному коронавирусом мужчине
В Черниговской области мужчине, которому вчера лабораторно подтвердили коронавирус, до этого трижды делали экспресс-тесты. Все они показали отрицательный результат.
Об этом сообщил директор Нежинской центральной районной больницы Александр Костырко, передает "Суспільне".
"Провели тестирование. Тестирование было отрицательное. Нам еще сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Также эти тесты были отрицательные", - рассказал он.
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По словам врача, мужчина заболел 25 марта, в Нежин его привезли на "скорой" 3 апреля.
"Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть воспаление двустороннее. Ему назначен патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние – средней тяжести", - говорит Костырко.
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