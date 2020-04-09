Карантинные развлечения: В Тернополе устроили массовую "балконную вечеринку" (видео)

По словам организатора, главная идея вечеринок - зарядить людей позитивом без нарушения требований карантина.

В Тернополе в ОСМД на ул. Довженко вчера устроили так называемую «Балконную вечеринку» в период карантина, чтобы соседи могли вместе потанцевать, не выходя из дома.

Как рассказал корреспонденту УНИАН инициатор вечеринки Тарас Ковальчук, о своей идее он предварительно написал в соцсети «Фейсбук».

«Сейчас все сконцентрировались на негативе, во всех СМИ доминирует информация о карантине, коронавирусе, жертвах. Мы хотим переключить фокус внимания на позитив. Хотим, чтобы люди снимали положительные видео, делились ими в соцсетях, улучшали себе настроение. Для этого предложили устроить посреди двора концертную программу», - пояснил свой замысел Ковальчук.

После его сообщения сразу откликнулся председатель одного из тернопольских ОСМД. Поэтому вчера там устроили «Пати на балконах». Посреди двора установили две мощные колонки, из них полтора часа транслировали эфир местного интернет-радио. При этом ди-джей в студии благодаря онлайн-съемке с места события видел реакцию людей на балконах и мог с ними общаться.

«Люди выходили на балконы, танцевали. Я волновался, что будут и недовольные. Но даже бабушки вышли на балконы, аплодировали. Я еще предварительно посоветовался со священниками, так они сказали, что во время карантина пост ослаблен и можно такое делать», - рассказал Ковальчук.

По его словам, после вчерашней вечеринки поступили заявки с других улиц на следующие. Проводятся они бесплатно.

«Это - социальный проект. Мы вдохновились опытом Италии, где люди развлекают друг друга песнями, или игрой на музыкальных инструментах, не покидая собственных домов. Наша главная идея - сидите дома для нас, а мы сделаем праздник для вас. Потому что понимаем, что люди 4 недели томятся дома и их надо развлекать», - сказал Ковальчук.

Как передает корреспондент УНИАН, жителям близлежащих домов вечеринка понравилась, на странице председателя указанного ОСМД Олеси Чванкиной в «Фейсбуке» было немало благодарностей.

«Хорошие соседи, это важнее, чем хорошие родственники. А председатель ОСМД с такими позитивными идеями - это большое счастье», - написала в комментариях Ирина Гаврилюк.