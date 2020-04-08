"Без температуры и кашля": врач сообщила о "совершенно нетипичном" случае коронавируса в Украине

У женщины, что заразилась, был только один симптом – усталость.

В Украине зафиксирован случай бессимптомного заболевания коронавирусом COVID-19.

У женщины, что заразилась, был только один симптом – усталость. Об этом рассказала семейный врач Виталина Олещенко, передает «Обозреватель».

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Медик в хронологическом порядке изложила все события, предшествовавшие выявлению коронавирусной инфекции. Так, в среду, 1 апреля, к ней обратилась женщина с жалобами на усталость. "При осмотре: температура 36,6, сатурация 99, легких хрипов нет, видимых воспалительных процессов слизистых – нет. Диагностирована усталость, назначено пить воду, придерживаться карантинного режима, самоизолироваться. И, конечно, быть со мной на связи".

Через 4 дня пациентка позвонила врачу и сообщила, что "общая слабость нарастает и появляется одышка. Пациентка не может глубоко вдохнуть". "Мы принимаем решение, что надо сдать общий анализ крови и я рекомендую пациентке сделать компьютерную томографию (КТ) легких".

Вечером воскресенья, 5 апреля, пришел результат общего анализа крови, "и это анализ здорового человека. Лейкоциты были несколько снижены, скорость оседания эритроцитов – 15. До этого мы сдали С-реактивный белок, это маркер воспаления, и он был 5, в норме", - пояснила врач.

В понедельник, 6 апреля, пациентка делает КТ легких и вывод гласит: "Левосторонняя верхнедолевая полисегментарная пневмония. Коронавирусная инфекция под вопросом".

Семейный врач приняла решение провести экспресс-тест на коронавирус. Он был сделан и показал, что "пациентка уже очень долго болеет коронавирусной инфекцией". Далее тест сделали ее 14-летней дочери, он также оказался положительным. Но тест ребенка показал, что "дочь, скорее всего, имеет устойчивый иммунитет".

Вечером в тот же день семейный врач приняла решение делать ПЦР-тест, чтобы выявить сам возбудитель в верхних дыхательных путях". Она вызвала карету скорой помощи, медики приехали в защитных костюмах, в масках, перчатках и очках.

Далее врач и медики скорой позвонили в вирусологическую лабораторию, где им объяснили, что "ПЦР-тесты можно сделать в дежурной больнице этого района". Но в дежурной больнице заявили, что сделают тест только в случае госпитализации пациентки.

Пациентке было сказано, что, "если нет острых симптомов, ни температуры, ни кашля, то вам лучше оставаться дома и на госпитализацию не соглашаться. Пациентка отказывается от госпитализации, я ее отправляю домой, набрав ПЦР-тесты сама", – рассказала врач.

"Сегодня я сама повезу их в вирусологическую лабораторию на собственном транспорте", - сообщила она. В этом контексте Виталина Олещенко озвучила предложение, чтобы "на каретах скорой помощи были пробирки с физиологическим раствором, чтобы они самостоятельно могли набрать эти анализы и передавать их в вирусологическую лабораторию".

Врач заявила, что этот "нетипичный и совершенно непротокольный" случай свидетельствует о том, что случаев заражения коронавирусом гораздо больше. "Если такие тесты будут делать работники скорой помощи, статистика у нас станет совсем другой. И тогда люди поймут, что действительно это пандемия и это очень страшный вирус, который может наделать очень плохих вещей", – предупредила она.

Врач порекомендовала обращаться к семейному врачу при каких-либо симптомах, потому что, "как видите, коронавирусная инфекция может протекать с абсолютно низкой симптоматикой".