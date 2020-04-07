По состоянию на утро 7 апреля в Одесском регионе было зарегистрировано 30 инфицированных коронавирусом.

В Одесской области выздоровели два человека, инфицированных коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

Она отказалась уточнить, кто именно выздоровел, сославшись на врачебную тайну.

Оба человека были пациентами Одесской городской инфекционной больницы.

При этом, мужчина, который стал первым зарегистрированным в Одессе инфицированным коронавирусом, еще не прошел повторного обследования. Одарий-Захарьева заявила, что ему следует обратиться в департамент, чтобы «решить вопрос» и убедиться, что он выздоровел.

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Как отметил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, за последние сутки в регионе зафиксировано 47 подозрений на инфицирование коронавирусом.

Кроме того, зарегистрирован еще один заболевший (31-й по счету) – жительница Килийского района Одесской области.

Как сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, инфицирована жительница села Шевченково.

«Пациентка госпитализирована в Килийскую многопрофильную больницу, инфекционное отделение. Возраст – более 40. Чувствует себя хорошо. Болезнь протекает в легкой форме. Круг контактных лиц установлен. В ближайшее время у них будут взяты пробы для исследования», - сообщил Бойченко, отметив, что это первый случай COVID-19 в Килийском районе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 апреля в Одесском регионе было зарегистрировано 30 инфицированных коронавирусом.

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