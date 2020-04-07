В Минздраве назвали самый опасный способ передачи коронавируса от человека к человеку

Там еще раз подчеркнули необходимость соблюдать карантин и относиться к нему серьезно.

Самым опасным способом передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный, а также через контакт человека с грязными поверхностями.

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Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "Мы работаем над признанным и самым опасным путем передачи. Это капельный путь от человека к человеку, а также контактным путем передачи, когда человек, контактируя с загрязненными поверхностями, прикасается к слизистым оболочкам носа, глаз, рта и может перенести возбудитель коронавирусной болезни, который инфицирует здорового человека", – отметил Ляшко.

Также он добавил, что не стоит пренебрегать условиями карантина. "Поэтому чистые руки и социальная дистанция – это залог нашего успеха. И выполнение всех условий карантина", – напомнил Ляшко.

Кроме того Ляшко отметил, что передача коронавируса от человека животному и наоброт научно не подтверждена.