В Краматорске зафиксировано новое подозрение на коронавирус

Биоматериал передан на анализ в город Славянск.

В Краматорске Донецкой области зафиксировано новое подозрение на заболевание COVID-19.

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Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

«За минувшие сутки в Краматорске добавилось одно новое подозрение на заболевание коронавирусом. Биоматериал уже направлен на анализ в город Славянск», - говорится в сообщении.

Всего в Краматорске было зафиксировано 11 человек с подозрением наинфицирование коронавирусом, но проверка показала отрицательный результат.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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