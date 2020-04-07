В Краматорске зафиксировано новое подозрение на коронавирус
14:52, 07 апреля 2020Страна
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Биоматериал передан на анализ в город Славянск.
Иллюстрация / REUTERS
В Краматорске Донецкой области зафиксировано новое подозрение на заболевание COVID-19.
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Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
«За минувшие сутки в Краматорске добавилось одно новое подозрение на заболевание коронавирусом. Биоматериал уже направлен на анализ в город Славянск», - говорится в сообщении.
Всего в Краматорске было зафиксировано 11 человек с подозрением наинфицирование коронавирусом, но проверка показала отрицательный результат.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.
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