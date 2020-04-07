В Украине уже 172 медика больных на COVID-19

Ляшко просит медиков контактировать с больными только в спецзащите.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что уже 172 медицинских работника заразились коронавирусной болезнью.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

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Ведущая спросила, сколько медиков заболели на коронавирус по всей Украине.

"Сейчас в 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах - это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных на коронавирусную болезнь", - заявил Ляшко.

По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ они не думают о коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано 1 тыс. 462 случаи коронавирусной болезни, 45 человек умерли, 28 - выздоровели.

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