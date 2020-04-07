Минздрав готовит приказ о развертывании временных госпиталей для размещения больных COVID-19
В Министерстве здравоохранения готовят приказ о развертывании временных госпиталей для размещения больных COVID-19.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 апреля
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отвечая на вопросы журналистов.
"Такие идеи есть. И сейчас в Министерстве здравоохранения проходит согласование приказа Минздрава о рекомендации относительно развертывания временных госпиталей для размещения пациентов с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.
По его словам, предлагается развертывать такие госпиталя для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности «изолироваться на сутки в связи с теми или иными определенными причинами».
Ляшко добавил, что в таких временных госпиталях врачи смогут качественнее осуществлять наблюдение за больными, и, в случае необходимости, транспортировать пациентов в учреждения здравоохранения, где можно проводить реанимационные мероприятия.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9.00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавірусної болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире