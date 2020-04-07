Минздрав готовит приказ о развертывании временных госпиталей для размещения больных COVID-19

Во временных госпиталях будут находиться пациенты с легким течением болезни, у которых не будет возможности изолироваться.

В Министерстве здравоохранения готовят приказ о развертывании временных госпиталей для размещения больных COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отвечая на вопросы журналистов.

"Такие идеи есть. И сейчас в Министерстве здравоохранения проходит согласование приказа Минздрава о рекомендации относительно развертывания временных госпиталей для размещения пациентов с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

По его словам, предлагается развертывать такие госпиталя для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности «изолироваться на сутки в связи с теми или иными определенными причинами».

Ляшко добавил, что в таких временных госпиталях врачи смогут качественнее осуществлять наблюдение за больными, и, в случае необходимости, транспортировать пациентов в учреждения здравоохранения, где можно проводить реанимационные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9.00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавірусної болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.