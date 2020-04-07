Феномен Николаевской области: Минздрав проверит, действительно ли в регионе нет COVID-19
Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19.
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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 7 апреля, который транслировался на странице Минздрава в Facebook.
Как отметил Ляшко, случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.
«Поэтому у нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава. Также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по различным лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему именно там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушение алгоритмов», – сказал он.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине резко выросло количество жертв коронавируса COVID-19.
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