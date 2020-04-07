В Украине тяжелое течение коронавируса ожидается в 5% случаях – врач-инфекционист

Врач-инфекционист рассказала об особенностях пандемии коронавируса в Украине

Сколько людей в Украине, которые заболеют коронавирусом, будут нуждаться в госпитализации. Кто в зоне риска и о каких правилах нужно помнить всем, – об этом рассказала врач-инфекционист Оксана Голуб.

Как пишет 24 канал, по словам врача, в новом протоколе №762 от 2 апреля сказано: распространенность коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине в марте – апреле характеризуется стремительным ростом.

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"По прогнозным оценкам в Украине потребует госпитализации до 15% пациентов, заболевших коронавирусом. Тяжелое и критическое течение ожидается в 5% случаев. Впрочем, чтобы понять, сколько точно переболело людей, нужно закупить тесты ИХЛА (иммунохемолюминисцентный анализ) для проведения ретроспективных исследований. Именно эти тесты определяют точное количество людей, у которых было легкое течение и не были обследованы во время основной эпидемии коронавируса", – подчеркнула Оксана Голуб.

Специалист отметила: об особенностях распространения коронавируса в Украине пока официальные источники не сообщают. Официальные заявления могут делать только определенные соответствующими указами уполномоченные лица.

Врач-инфекционист отметила: в группе риска находятся пациенты с различными тяжелыми заболеваниями. В частности, с иммунодефицитными состояниями. К примеру, ВИЧ и туберкулез. Они при подозрении или диагностировании COVID-19 не могут лечиться амбулаторно и требуют госпитализации.

При этом Оксана Голуб отметила: сейчас все пациенты, больные ВИЧ и туберкулезом, продолжают непрерывное специфическое лечение в стандартном режиме. У них ограничены контакты с потенциально опасной средой. Все необходимые для них лекарства доставляются курьерскими службами. Консультации проходят в режиме онлайн или по телефону.

"По поиску точных связей между коронавирусом и сопутствующими болезнями и осложнениями или симптомами, то должно быть полноценное клиническое исследование, которое проводятся по согласию пациентов. Но это требует значительного финансирования", – отметила Оксана Голуб.

Врач еще раз подчеркнула необходимость соблюдения правил во время карантина, а также при подозрении на коронавирус. Кроме частого мытья рук, ношения маски Оксана Голуб добавила:

ежедневно обрабатывайте дезинфицирующими средствами поверхности, с которыми часто контактируете: столешницы, дверные ручки, сантехника, телефоны, клавиатуры, планшеты;

нескольким людям не стоит пользоваться одним предметом дома. Не должно быть общих тарелок, стаканов, чашек, столовых принадлежностей, полотенец или постельного белья. После пользования такими предметами их нужно тщательно помыть водой с мылом;

следите за своими симптомами. При подозрении – обращайтесь за неотложной помощью. Но сначала позвоните своему врачу и сообщите, что могли заболеть COVID-19. Перед прибытием бригады неотложной помощи наденьте медицинскую маску;

пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 необходимо оставаться на домашнем карантине, пока риск вторичной передачи возбудителя другим не будет сведен к минимуму. Решение по завершению домашнего карантина должно выноситься в индивидуальном порядке после консультации с врачами.

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