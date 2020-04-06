В Минздраве решили отчитываться о ситуации с коронавирусом в Украине только раз в день

Ранее Минздрав публиковал статистику по коронавирусу в Украине дважды в сутки.

Министерство здравоохранения решило публиковать статистику о коронавирусе в Украине только один раз в день.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья на странице в Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных относительно заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Минздрав публиковал статистику по коронавирусу в Украине дважды в сутки - утром и вечером.

Таким образом, как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровел.