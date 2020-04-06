До Одессы медиков из пригорода возить на работу будут хозяйственными поездами

Также власти просят студентов медуниверситета на время карантина устроиться на работу в инфекционную больницу.

На период карантина в Одессу медиков, проживающих в районах области, будут доставлять на работу хозяйственными поездами.

Читайте такжеВ Одессе трое инфицированных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба заявила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

«В настоящее время получено согласие железной дороги на доставку медицинских работников хозяйственными поездами», - заявила она.

Кроме того, как утверждает чиновница, все без исключения медицинские работники (врачи, медсестры, санитарки и пр.), работающие в Одессе, обеспечены спецпропусками для беспрепятственного доступа в общественный транспорт.

По распоряжению руководства города, трамваи и троллейбусы курсируют в режиме спецтранспорта с 7:00.

Также сейчас решается вопрос об оперативной доставке на работу (по городу) медиков в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу, которая является основной госпитальной базой региона для лечения инфицированных COVID-19.

По словам Якименко, департамент здравоохранения обратился к студентам Одесского национального медицинского университета с просьбой принять участие в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом. Как уточнила чиновница, пока из-за карантина в вузах не проводятся занятия, студенты могут работать в инфекционной больнице в качестве медсестер и санитаров.

«В это сложное время призываем студентов помочь в борьбе с болезнью…», - сказала Якименко, выразив надежду, что молодые люди откликнутся на просьбу властей.

Как пояснила чиновница, имеющихся в наличии кадров пока достаточно для полноценной работы больницы, но в случае резкого увеличения числа инфицированных с персоналом могут быть проблемы.

В настоящее время в резерве – только 10 медиков, с которыми инфекционная больница заключила предварительное соглашение.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, всего в регионе с подозрением на COVID-19 в медучреждения поступили 373 человека, из которых госпитализировали 264.

«Сегодня на коронавирусную инфекцию проверяется 200 человек. За все время диагноз подтвержден у 27 человек. Все они – в активной фазе болезни», - отметили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 апреля в Одесской области выявлено 27 заразившихся COVID-19, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.