В Одессе трое инфицированных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

В общей сложности, на сегодняшний день в Одесском регионе диагноз подтвержден у 27 человек, из которых 17 – жители Одессы.

В Одессе трое из 27 инфицированных COVID-19 в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба заявила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

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Она отметила, что, по состоянию на утро 6 апреля, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 16 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 10 человек — жители Одессы, остальные – из районов области.

«Из общего числа пациентов три человека находятся в тяжелом состоянии», - заявила Якименко, добавив, что к аппаратам ИВЛ они пока не подключены.

Еще десять человек - в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии, рассматривается вопрос об их выписке из стационара.

По данным Якименко, из 27 человек с подтвержденным диагнозом, 17 одесситов - 9 мужчин и 8 женщин.

Инфицированные в возрасте от 19 до 29 лет – 1 человек, от 30 до 39 лет – 3 человека, в возрасте 40-49 лет – двое, 50-59 лет – пятеро, 60-69 – четверо, старше 70 лет – 1 человек.

С 17 марта в вышеназванную больницу поступило 279 человек с подозрением на коронавирус, из них 90 – с пневмонией.

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«Сегодня силами мобильных бригад исследование с помощью экспресс-тестов проведут еще трем пациентам, находящимся на самоизоляции», - сообщила Якименко, уточнив, что в городе созданы три такие мобильные бригады. Они выезжают на дом к больным, которых исследуют при помощи «быстрых» тестов, а также могут сделать забор материала для ПЦР-исследования.

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, 27-й инфицированный был зарегистрирован 5 апреля.

Диагноз подтвержден у жителя Одессы, 1963 г. р., который госпитализирован в городскую инфекционную больницу.

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