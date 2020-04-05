В Украине подтверждено 1308 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 37 человек
В Украине подтверждено 1308 случаев инфицирования коронавирусом, всего умерли 37 человек.
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Об этом по состоянию на 22:00 5 апреля сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19. Всего 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19.
Таким образом, за день, 5 апреля, количество больных выросло на 57 человек, а с вечера 4 апреля - на 83 человека.
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