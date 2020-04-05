У жены и двух детей паломника из США, который умер в Умани, выявлен коронавирус – мэр
20:34, 05 апреля 2020Страна
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По состоянию на 8:00 5 апреля в стационаре инфекционного отделения Уманской городской больницы находились 8 человек (из них один шестимесячный ребенок), инфицированных коронавирусом.
Иллюстрация REUTERS
У жены и двух детей паломника из США, который умер в Умани, выявлен коронавирус.
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Об этом сообщил в Facebook мэр Умани Александр Цебрий со ссылкой на данные лабораторного центра Минздрава Украины.
«У жены (48 лет) и двух детей (дочь 18 лет и сын 16 лет) умершего хасида диагностировали COVID-2019», - написал он.
Мэр добавил, что паломник с женой и шестью детьми (все граждане США), прибыли в Умань из Лондона 11 марта.
Цебрий также сообщил, что по состоянию на 8:00 5 апреля в стационаре инфекционного отделения Уманской городской больницы находились 8 человек (из них один шестимесячный ребенок), инфицированных коронавирусом. Под наблюдением семейных врачей - 125 человек.
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