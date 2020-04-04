В Сумской области COVID-19 впервые выявили у двух детей

В регионе выявлено семь семейных очагов коронавирусной инфекции.

В Сумской области у двух детей в возрасте до 10 лет подтвердили инфицирование COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр Минздрава Украины».

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По его данным, на сегодняшний день, 4 апреля, число инфицированных в области выросло с 30 до 37 (летальных случаев осталось два - УНИАН).

В регионе выявлено семь семейных очагов коронавирусной инфекции: в двух семьях в с. Казацкое Конотопского района - у 13 человек, в пгт Кролевец в одной семье - пять, в с. Грузское Кролевецкого района в одной семье - три, в г. Шостка и в с. Вишневое Тростянецкого района - по два. Среди больных 22 - женщины, 15 - мужчины.

Отмечается, что только девять человек заразились за рубежом. В частности, четверо больных приехали в Сумскую область из Италии и Испании, двое - из России, по одному - из Чехии, Грузии и Польши.

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