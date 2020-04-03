В Полтавской области подтверждены новые случаи на коронавирус COVID-19

Таким образом на Полтавщине 5 подтвержденных случаев. Все в городе Кременчуг.

В Кременчуге, Полтавской области подтверждены новые случаи на коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает мэр города Виталий Малецкий на своей странице в Фейсбуке.

По его данным, сегодня получен положительный результат ПЦР-тестирования на коронавирус еще одного кременчужанина. Это мужчина в возрасте 69 лет, который 31 марта был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение ЛИЛ «Кременчугская».

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«Экспресс-тестирование на коронавирус дало отрицательный результат, однако ПЦР-анализ все-таки подтвердил наличие коронавирус в организме человека.

Сейчас пациент находится в состоянии средней тяжести, получает необходимое лечение, эпидемиологи отрабатывают круг его контактных лиц», - написал мэр.

Также сегодня стало известно, что во время мониторингового обследования экспресс-тестами на COVID-19 работников одного из предприятий Кременчуга, у четырех человек из 15 оказался положительный результат.

«Это мужчины, трое из них проживают в Кременчуге, один - в Кременчугском районе (с. Песчаное). Все они устроены на обсервацию в больницу восстановительного лечения. Сейчас медики уточняют эпидемиологический анамнез этих лиц, будут отправлены анализы на ПЦР-тестирования с целью уточнения диагноза!»,- отметил Малецкий.

Напомним, по состоянию на обед 3 апреля в Полтавской области было зарегистрировано 4 случая больных на коронавирус. Все пациенты находятся в Кременчуге.