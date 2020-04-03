Киевлян будут проверять на коронавирус дома

В столице начали работать мобильные бригады по тестированию киевлян на COVID-19 прямо дома.

В столице начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 дома.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, соответствующим приказом Департамента здравоохранения руководителям столичных ЦПМСД и КДЦ было поручено организовать мобильные медицинские бригады по проведению заборов образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на коронавирусную болезнь (СOVID-19) методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

По словам Поворозника, сегодня такие бригады созданы во всех районах.

"Подчеркиваю, что такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезнью исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, которая по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ», - отметил Поворозник.

Он добавил, что приказом Департамента определен алгоритм функционирования мобильных бригад от состава до обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты и тестами для экспресс-тестирования, сумками-холодильниками, комплектами для забора образцов, дезрастворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты и тому подобным.

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Кроме этого, проведен ряд учредительных онлайн-совещаний и конференций с руководителями учреждений, на базе которых созданы бригады, в том числе с участием представителей Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины.

Также для медиков организовано обучение и подготовлены подробные видео-инструкции по забору биоматериала от больных с подозрением на COVID-19 и по одеванию комплектов противоэпидемического одежды для биозащиты.

Поворозник отметил, что сейчас столичная власть принимает все необходимые меры для минимизации распространения коронавирусной инфекции, в том числе при диагностировании.

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