Лечение коронавируса в Украине: инфекционист рассказала об опасности препаратов (видео)

Министерство здравоохранения утвердило протокол лечения коронавируса.

Министерство здравоохранения утвердило протокол лечения коронавируса. Некоторые рекомендованные к применению препараты могут вызвать побочное действие.

Об этом в эфире "ТСН" рассказала главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко.

По ее словам, вместе с врачами-инфекционистамии обсудили протокол, который выписан с учетом мирового опыта. Медик уверяет, что есть вопросы к назначению некоторых препаратов, которые имеют большое побочное действие.

"Все препараты имеют перекрестное действие и надо взвешенно назначать их. Особенно у группы пациентов, которые имеют хронические заболевания. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь", - говорит инфекционист.

Врач говорит, что для лечения инфицированных коронавирусом также применяют препараты для лечения ВИЧ-инфицированных.

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Впрочем, к их назначению следует подходить взвешенно. "У пациентов с тяжелым и критическим состоянием, когда присоединяется бактериальная пневмония, которая может быть внутри-госпитальной и есть явление сепсісу, эти препараты могут вызвать иммуносупрессию. Эти преператы могут вызвать совершенно негативные реакции, а не позитивные", - говорит Людмила Антоненко.

По ее словам, некоторые препараты плохо переносятся. В частности, возникает рвота, тошнота. "У одного больного мы должны были снять один препарат из-за тяжелого побочного действия", - говорит врач.

Она добавляет: "Препарат "Плаквенил" мы применяли и при легких стадиях заболевания, средних и тяжелых, но у нас нет личного впечатления, насколько этот препарат дает положительный результат", - подчеркнула врач.