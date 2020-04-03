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В Минздраве рассказали, куда обращаться украинцам, если появились признаки коронавируса (видео)

00:15, 03 апреля 2020
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В Минздраве рассказали, куда обращаться украинцам, если есть признаки коронавирус / фото УНИАН

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.

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Кроме того, министерство поручило увеличить количество людей первичной медико-санитарной помощи. Они будут помогать работать семейным врачам.

Не останутся без помощи и те, кто не подписал декларацию с врачом. "В то же время при поликлиниках остались лабораторно-клинические отделения, которые будут получать от Национальной службы здоровья финансирование, чтобы обеспечить предоставление помощи. Именно эти группы обеспечат перенаправление медицинской бригады, чтобы те отобрали образцы и доставили их в вирусологическую лабораторию", - пояснил Виктор Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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