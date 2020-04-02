В Украине до сих пор остается один регион, где не зарегистрировали коронавирус
В Николаевской области по состоянию на 22:00 1 апреля не зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Таким образом, этот регион остается единственным в Украине, где до сих пор официально не зафиксирован COVID-19.
За минувшие сутки к медикам обратились пять человек с подозрением на коронавирус, всех их госпитализировали в областной центр лечения инфекционных болезней.
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"В настоящее время в инфекционных стационарах находится 11 человек с подозрением на COVID-19. Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратились 56 человек с подозрением относительно заболевания COVID-19. Всего госпитализированы 50 человек. Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 54 человека. На сегодня 49 человек имеют отрицательный результат, 5 проб в работе", - рассказали в оперативном штабе при главном санитарном враче региона.
Как сообщал УНИАН, всего в Украине уже подтвержден коронавирус у 794 человек.
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