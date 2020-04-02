В Украине до сих пор остается один регион, где не зарегистрировали коронавирус

Сейчас заболевание там подозревают у 11 человек.

В Николаевской области по состоянию на 22:00 1 апреля не зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Таким образом, этот регион остается единственным в Украине, где до сих пор официально не зафиксирован COVID-19.

За минувшие сутки к медикам обратились пять человек с подозрением на коронавирус, всех их госпитализировали в областной центр лечения инфекционных болезней.

Читайте такжеВ Херсонской области подтвердили три новых случая коронавируса, Херсон закрыли на карантин

"В настоящее время в инфекционных стационарах находится 11 человек с подозрением на COVID-19. Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратились 56 человек с подозрением относительно заболевания COVID-19. Всего госпитализированы 50 человек. Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 54 человека. На сегодня 49 человек имеют отрицательный результат, 5 проб в работе", - рассказали в оперативном штабе при главном санитарном враче региона.

Как сообщал УНИАН, всего в Украине уже подтвержден коронавирус у 794 человек.

Читайте также: