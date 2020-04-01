Кабмин прописал определение понятий "самоизоляция" и "обсервация" - Шмыгаль

По словам премьер-министра, действия правительства направлены на обеспечение здоровья украинцев.

Кабинет министров Украины прописал определение понятий "самоизоляция" и "обсервация".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Так, по его словам, понятия "самоизоляция" и "обсервация", "обязательная изоляция" прописаны в обновленной редакции постановления №211.

"В условиях карантинных мероприятий мы предлагаем усовершенствовать правила санитарной охраны территорий. Среди основных нововведений - это определение понятий "самоизоляция" и "обсервация". Предполагается, что работники санитарно-карантинных подразделений на пунктах пропуска через границу будут обеспечивать проведение необходимых мероприятий с целью такой обсервации и изоляции лиц, которые вернулись из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса. Для усиления контроля за распространением инфекции планируется ввести медико-санитарное наблюдение за лицами, которые находятся на обсервации или изоляции", - отметил Шмыгаль.

Эти действия, отметил он, направлены на то, чтобы как можно быстрее пройти период чрезвычайной ситуации.

Однако при принятии изменений в постановление эти пункты не были озвучены.