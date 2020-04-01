В Черновицкой области от коронавируса умерла еще одна женщина

Накануне она вернулась из Франции, где гостила у дочери.

В Черновицкой области умерла еще одна женщина, у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Новоднестровской городского совета Игорь Нажига, в ночь на 1 апреля умерла жительница села Ломачинцы Сокирянского района, у которой накануне подтвердили коронавирус.

По информации Нажиги, женщине было более 70 лет. Она накануне вернулась из Франции, где находилась в гостях у дочери. В инфекционное отделение больницы в Сокирянах женщину с подозрением на коронавирус доставили 27 марта, а 29-го медики получили лабораторное подтверждение коронавируса у пациентки.

По состоянию на утро 1 апреля в Черновицкой области зафиксировано 104 случая коронавирусной инфекции. Из них уже пять пациентов скончались, еще семь человек выздоровели и выписаны из больниц.